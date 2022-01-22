‘Hastanın hayatıyla şaka olmaz, bu resmen cinayet’

İstanbulŞişli'deki bir hastanede, biyomedikal personeli Fatih K. ile hemşire Ekrem K. arasında başlayan kalem şakası bir hastanın ölümüyle sonuçlanmıştı. 20 Şubat 2020'de meydana gelen olayda Ekrem K., evrak imzalamak için Fatih K.'nin cebindeki kalemi aldı ancak geri vermedi. Fatih K., 'Kalemimi ver yoksa oksijen vanasını kapatırım' diye tehdit etti. Ekrem K. kalemi vermemekte ısrar edince Fatih K. oksijen panosunu açarak yoğun bakıma oksijen veren vanayı kapattı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarmlar çaldı. Bu sırada yoğun bakımda yatan Yusuf Sanin, oksijen yetersizliğinden ajite oldu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Skandal olayın duyulması üzerine öldüren şakayı yapanlar hakkında savcılık tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı. SABAH'a konuşan Yusuf Sanin'in kızı Dicle Sanin, yaşanan olayın bir cinayet olduğuna dikkat çekti. Sorumlularının en ağır cezayı almaları için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen genç kadın, "Babamın ölümüyle ilgili ihmal olduğunu 1.5 yıl sonra savcılığın bizi aramasıyla öğrendik. Yapılan ihmalle ilgili söylenecek bir söz bulamıyorum. Bir hastanın hayatıyla şaka olamaz. Bir hastanın oksijeninin kesilmesinin bahanesi olamaz. Bu sürecin asla peşini bırakmayacağız hukuksal her yola başvurarak sorumlularının en ağır cezayı almasını sağlayacağız" dedi.