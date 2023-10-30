Hastasını ifşa eden psikoloğa hakaret cezası

Psikolog ile hastasını karşı karşıya getiren olaylar 2020'de başladı. 27 yaşındaki M.A. klinik psikolog Hasan Hakan Özyurt'un İstanbul Bahçelievler'deki kliniğinde 50 seans aldı. Özyurt, M.A.'nın terapide paylaştığı özel bilgilerini 3. kişilere aktardı. "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis ile yargılanan psikoloğa bir dava da tartışma ve yargılama sürecinde M.A.'ya hakaret ettiği için açıldı.M.A., Özyurt'un kendisine gönderdiği hakaret içerikli ses kayıtlarıyla şikâyette bulundu. Soruşturma neticesinde, psikoloğun danışanına "Terbiyesiz herif, ahlaksız, sen kimsin geri zekâlı, hayvan herif, adi herif, pislik" gibi ifadeler kullandığı belirlendi. M.A.'nın taciz mesajları göndermesi üzerine ses kaydı attığını öne süren Özyurt'un 2 yıla kadar hapsi istendi.Mahkeme psikoloğun bilirkişi raporu ve kendi itirafıyla da hakaret ettiğinin, bu şekilde danışanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek şekilde hakarette bulunduğunun altını çizdi. 1120 lira adli para cezasına hükmetti.