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Giriş Tarihi: 31.10.2023

Hastasını ifşa eden psikoloğa hakaret cezası

Hastasının özel bilgilerini paylaştığı için 4 yıl hapisle yargılanan psikolog Hasan Hakan Özyurt, aynı hastasına hakaret ettiği iddiasıyla bu kez para cezasına çarptırıldı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Hastasını ifşa eden psikoloğa hakaret cezası
Psikolog ile hastasını karşı karşıya getiren olaylar 2020'de başladı. 27 yaşındaki M.A. klinik psikolog Hasan Hakan Özyurt'un İstanbul Bahçelievler'deki kliniğinde 50 seans aldı. Özyurt, M.A.'nın terapide paylaştığı özel bilgilerini 3. kişilere aktardı. "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis ile yargılanan psikoloğa bir dava da tartışma ve yargılama sürecinde M.A.'ya hakaret ettiği için açıldı.



2 YIL HAPİS TALEBİ
M.A., Özyurt'un kendisine gönderdiği hakaret içerikli ses kayıtlarıyla şikâyette bulundu. Soruşturma neticesinde, psikoloğun danışanına "Terbiyesiz herif, ahlaksız, sen kimsin geri zekâlı, hayvan herif, adi herif, pislik" gibi ifadeler kullandığı belirlendi. M.A.'nın taciz mesajları göndermesi üzerine ses kaydı attığını öne süren Özyurt'un 2 yıla kadar hapsi istendi.

PARA CEZASI ALDI
Mahkeme psikoloğun bilirkişi raporu ve kendi itirafıyla da hakaret ettiğinin, bu şekilde danışanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek şekilde hakarette bulunduğunun altını çizdi. 1120 lira adli para cezasına hükmetti.

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Hastasını ifşa eden psikoloğa hakaret cezası
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