’Hastayı ameliyathaneye getirin’ şifresiyle çalıntı motorları alıp şasilerini sildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde çalınan motosikletlerin, Hamitler Mahallesi'ndeki tamirhane görünümlü depoya getirildiğini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından buraya getirilen motosikletlerin şasi numaralarının silinip, bütün halde veya parçalanarak satıldığını tespit eden ekipler, dün depoya baskın yaptı. Depodaki aramalarda piyasa değeri toplam 500 bin lira olan farklı renk ve modellerde 7 motosiklet, 3 farklı motosiklete ait motosiklet çantası, 3 motosiklet ön göğsü, motosiklet şasi numaralarını silmek için kullanılan 2 spiral makine ve kask ele geçirildi. Gözaltına alınan U.O.'nun çalıntı motorları getiren şüphelilerle mesajla irtibata geçtiği ve 'Hastayı ameliyathaneye getirin' diyerek şifreli konuştuğu öğrenildi. Ele geçirilen malzemelerin incelendikten sonra sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.