Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Hat 41Ç park et, devam et" sistemi, İzmit merkezine kolay ulaşım sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Şehir trafiğini rahatlatmak ve vatandaşlara ekonomik bir çözüm sunmak adına oluşturulan bu yeni ring hattı, 9 Eylül Pazartesi günü itibariyle hizmete girdi. Hem esnaftan hem de vatandaşlardan tam not alan bu sistem sayesinde, geniş otoparklardan şehir merkezine 15 dakikada bir yapılan seferlerle sadece 1 TL'ye ulaşım mümkün hale geliyor.