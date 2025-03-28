Hatalı sollama faciası

Ankara'nın Haymana ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kaza Haymana ilçesi Karahoca mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halindeki Muhammet Emin Özdemir'in kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Abdullah Özgen'in kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

9 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. 9 aylık Duru Özdemir, 6 yaşındaki Görkem Yıldırım, Arif Yıldırım, Abdullah Özgen, Muhammet Emin Özdemir ve Ayşe Özdemir. Yaralanan Nermin Yıldırım, Arif Yıldırım ve Yusuf Özdemir ise olay yerine gelen ekipler tarafından Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Haymana Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın kesin nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. Trafik kazasında hayatını kaybeden Yıldırım ailesi fertleri, bugün Katrancı Köyü'nde toprağa verilecek. Yıldırım ailesinin yakını Beyazıt Selvi, "Ölü olduğunu bilmiyordum. Daha sonra annem beni aradı. Dayısının, torununun vefat ettiğini söyledi. Kazanın hatalı sollama nedeniyle olduğu söyleniyor. İki yakınım vefat etti. Biri annemin dayısı, diğeri torunu. İki de yaralımız var. Biri dayımın gelini, diğeri de büyük oğlu. Şu anda durumları nasıl bilmiyoruz. Onlar da Ankara Şehir Hastanesi'ndeler. Vefat edenler çiftçilik yapıyorlardı" dedi.