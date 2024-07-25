Hatalı sollama ölüm getirdi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Abdurrahman B. yönetimindeki otomobil, Yarışlı köyü yakınlarında önündeki TIR'ı solladığı sırada, karşı şeritten gelen Adem Burgaz'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, sürücülerden Adem Turgut ve araçtaki Hasan Turgut ölürken, aynı otomobilde bulunan Ayşe Turgut, Bilal Turgut, Alper Turgut ve Atilla Turgut ile diğer otomobilin sürücüsü Abdurrahman B., araçta bulunan Rabia Ö.A. ve Mert S.K. yaralandı. Aksaray, Mersin, Sakarya, Samsun, Muğla ve Çorum'daki kazalarda da ise 6 kişi hayatını kaybetti.