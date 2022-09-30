Hatalı sollama yapan araç tırla çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı

Kaza nedeniyle Bahçeköy Zekeriyaköy Yolu uzun süre trafiğe kapandı. Adnan Menderes Caddesi üzerinde çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Okula geç kaldıkları için araçlardan inen bazı öğrenciler, velileri tarafından okula yürüyerek götürüldü. Kaza yapan minibüsün kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.