Haberler Yaşam Haberleri Hatalı sollama yapan sürücü park halindeki kamyonete çarptı: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 29.11.2024 09:26 Son Güncelleme: 29.11.2024 09:44

Hatalı sollama yapan sürücü park halindeki kamyonete çarptı: 5 yaralı

İzmir’de İ.A. isimli sürücü kullandığı otomobille hatalı sollama yaptıktan sonra, arıza nedeniyle sağ şeritte duran kamyonete arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Hatalı sollama yapan sürücü park halindeki kamyonete çarptı: 5 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Konak istikametine doğru seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki otomobil, orta şeritte seyir halinde olan belediye otobüsünün sağından geçti. Otomobil, belediye otobüsünün sağ tarafına sürtüp, ardından sağ şeritte arıza nedeniyle duran Eser E. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazadan sonra hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedaviye alınırken, otomobil ve kamyonet çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Eser E. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Hatalı sollama yapan sürücü park halindeki kamyonete çarptı: 5 yaralı
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