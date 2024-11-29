Hatalı sollama yapan sürücü park halindeki kamyonete çarptı: 5 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Konak istikametine doğru seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki otomobil, orta şeritte seyir halinde olan belediye otobüsünün sağından geçti. Otomobil, belediye otobüsünün sağ tarafına sürtüp, ardından sağ şeritte arıza nedeniyle duran Eser E. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazadan sonra hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedaviye alınırken, otomobil ve kamyonet çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Eser E. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.