Hatalı U dönüşü 2 can aldı

Burdur'da önceki akşam, Tahacan E. (19) yönetimindeki otomobil, Fethiye yolu üzerindeki Hacılar köyünde refüj boşluğundan 'U' dönüşü yapmak istedi. Bu sırada sol şeritten gelen İbrahim Ü.'nün (37) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, bu kez de sağ şeritten gelen Ali R.Y.'nin (51) kullandığı otomobile çarparak devrildi. Şarampole düşen Tahacan E.'nin kullandığı otomobilde bulunanlardan Umutcan Attar (26) olay yerinde, hafif ticari araçta bulunanlardan 2 çocuk annesi Nilüfer Ünal (43) ise hastanede öldü. Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü E.M. (33) hayatını kaybetti.Adana'nın Sarıçam ilçesinde, motosikletiyle giderken önündeki otomobilin bariyerlere çarptığını gören Cevriye Yıldırım (53) durdu. Bu sırada arkadan gelen M.K.'nın kullandığı otomobil motosiklete çarptı. Yıldırım ölürken, 3 kişi de yaralandı.Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, tarlaya devrildi. Sürücüsü Ahmet Demir'in (61) öldüğü kazada, eşi Dilek Demir (53) ve arkadaşı Mükerrem Polat (60) yaralandı. Şoka giren Mükerrem Polat, sağlık ekiplerine ve çevredeki vatandaşlara "Bana ne oldu?" diye sordu.Malatya'da kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Umut Ulutaş'a (23) çarpan servis minibüsü kaçtı. Metrelerce savrularak ağır yaralanan Mert Umut Ulutaş kaldırıldığı hastanede ölürken, geride ise ayağından fırlayan ayakkabısı kaldı.akarya'nın Hendek ilçesinde, önceki gece Anadolu Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan Gamze Çetin (30) öldü. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise refüje çarparak devrilen otomobilden fırlayan Şaban Ocaklı (19) ölürken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.Antalya'da seyir halindeki motosikletli Halil Çiftçi'ye çarparak ağır yaralayıp olay yerinden kaçan ve 3 saat sonra polis merkezine teslim olan sürücü Hasan K., 0.90 promil alkollü çıktı.