Hatalı yükleme yapılan gemi yan yattı

Ambarlı Limanı'nda, bir konteyner gemisi yükleme yapılırken yan yattı. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, Komor Adaları bandıralı 'Anmah' adlı geminin 15 mürettebatından 10'u ekipler tarafından kurtarılırken, denize atlayan 5'i ise kendi imkanlarıyla limana çıktı.Hafif yaralı olduğu belirtilen bir personel hastaneye kaldırıldı. Dengesiz yükleme yapıldığı belirtilen gemideki konteynerlerden bazıları denize düşerken, kirlilik riskine karşı etrafı yüzer bariyerle çevrildi. Liman başkanlığı koordinasyonunda, denize düşen konteynerlerin çıkarılması ve geminin kaldırılması için çalışma başlatıldı.