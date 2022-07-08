Hatay bayram namazı saati! 2022 Hatay’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Hatay kurban bayram namazı saati 2022 sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. İslam alemi tarafından heyecanla beklenen gün geldi. Müslümanlar "Hatay'da bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sabahın erken saatlerinde eda edilen namaz için geri sayım başladı. İşte, Hatay bayram namazı saati…
HATAY BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022
Diyanet tarafından paylaşılan saatlere göre; Kurban Bayramı namazı Hatay'da saat 05.58'de kılınacak.
Birkaç büyükşehirde bayram namazı saatleri şöyle:
İstanbul: 06.15
Ankara: 06.03
İzmir: 06.29
Eskişehir: 06.12
Konya: 06.09
Çanakkale: 06.28
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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Kurban Bayramı namazına "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.