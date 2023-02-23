Hatay Defne’ye Kocaeli Büyükşehir Hastanesi

KONTEYNER KENT KURULUYOR

Depremin hemen ardından ilçe belediye başkanlarıyla beraber Hatay'ın Defne ilçesine intikal eden ve göreve başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, depremzedelerin kalacağı çadır kent, konteyner kent ve hastane çalışmalarını yakından takip ediyor. Hastanenin ön kısmında 45 dönümlük alanda konteyner kent oluşturulacağı bilgisini veren Başkan Büyükakın, ''Kocaeli Büyükşehir Hastanesinde ameliyathaneler ve tıbbi branşlar olacak. 40 konteynerlik bölümde doktorlar hizmet verecek diğer 40 konteynerde hastanenin diğer bölümleri olacak. Diğer 35 dönümlük alanın içine 350 konteynerlik kent inşa edilecek. Konteyner kentte alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Hastanenin konteynerlerinin sevkiyatı ve kurulumu da başladı. Konteyner kentte ise 21 metrekarelik konteynerlerde salon, mutfak, banyo ve odası olacak'' açıklamasını yaptı.