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Giriş Tarihi: 23.2.2023 14:25 Son Güncelleme: 23.2.2023 15:04

Hatay Defne’ye Kocaeli Büyükşehir Hastanesi

Hatay Defne’de çadır kentin kurulumunu tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 54 yatak kapasitesi ile yılda 250 bin kişiye hizmet vermesi planlanan, konteyner kent ve hastane çalışmalarına devam ediyor.

ABBAS ÇAKAR
Hatay Defne’ye Kocaeli Büyükşehir Hastanesi

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremden en çok etkilenen yerlerden olan ve ardından 6,4'lük depreme yakalanan Hatay'ın Defne ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hastanesi'nin kurulumu gece gündüz yapılan çalışmalar ile devam ediyor. 54 yatak kapasitesine sahip ve yılda 250 bin kişiye hizmet vermesi planlanan hastane için Büyükşehir ekipleri gece gündüz çalışıyor.

Sosyal donatılarıyla beraber çadır kent kurulumunu tamamlayan Büyükşehir, konteyner kentte ise alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Hastane ve konteyner kente konteynerlerin sevkiyatı ve kurulumu da devam ediyor.

54 YATAKLI BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ

Hatay'ın Defne ilçesinde yapılacak 54 yataklı hastane, 6 bin 500 metrekare alana inşa ediliyor. Hastanenin acil servisle birlikte yılda 250.000 kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Hastanede 4 ana dal branşı ve diş hekimliği hizmeti devamlı olarak verilecek. Genel cerrahi, dahiliye, çocuk, kadın doğum ve diş poliklinik hizmetlerinin verileceği sahra hastanesinde haftanın belli günlerinde nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi, göz, ortopedi poliklinik hizmetleri de olacak. Projenin kurulumu esnasında ve işletmeye alımında Sağlık Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, MÜSİAD Karlsruhe, MÜSİAD Paris görev alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İSU, A Takımı, Ulaşım, Yapı Kontrol ve Fen İşlerinden oluşan ekipleri içme suyu, kanalizasyon, altyapı, mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat imalat çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

KONTEYNER KENT KURULUYOR

Depremin hemen ardından ilçe belediye başkanlarıyla beraber Hatay'ın Defne ilçesine intikal eden ve göreve başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, depremzedelerin kalacağı çadır kent, konteyner kent ve hastane çalışmalarını yakından takip ediyor. Hastanenin ön kısmında 45 dönümlük alanda konteyner kent oluşturulacağı bilgisini veren Başkan Büyükakın, ''Kocaeli Büyükşehir Hastanesinde ameliyathaneler ve tıbbi branşlar olacak. 40 konteynerlik bölümde doktorlar hizmet verecek diğer 40 konteynerde hastanenin diğer bölümleri olacak. Diğer 35 dönümlük alanın içine 350 konteynerlik kent inşa edilecek. Konteyner kentte alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Hastanenin konteynerlerinin sevkiyatı ve kurulumu da başladı. Konteyner kentte ise 21 metrekarelik konteynerlerde salon, mutfak, banyo ve odası olacak'' açıklamasını yaptı.

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Hatay Defne’ye Kocaeli Büyükşehir Hastanesi
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