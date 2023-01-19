Haberler Yaşam Haberleri Hatay Deniz Direk'i arıyor: İki gündür haber yok!
Giriş Tarihi: 19.1.2023 16:34 Son Güncelleme: 19.1.2023 16:36

Hatay Deniz Direk'i arıyor: İki gündür haber yok!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde anne ve babası ile birlikte yaşayan Deniz Direk'ten 2 gündür haber alınamadığı bildirildi.

İHA
Hatay Deniz Direk’i arıyor: İki gündür haber yok!
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Numuneevler Mahallesi'nde anne ve babası ile birlikte yaşayan Deniz Direk (25), vardiyalı çalıştığı iş yerinden çıkarak, 17 Ocak 2023 Salı günü gece 03.30 sıralarında evine geldi. Annesinin kendisi için hazırladığı yemeği yedikten odasına dinlenmek için geçen Direk, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Kimliği ve cep telefonunu yanına almadan evden çıkan Direk'ten bir daha haber alınamadı. Direk'in ailesi 2 gündür haber alınamayan çocuklarının bulunması için durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Herhangi bir sağlık ve psikolojik sorunu olmadığı belirtilen ve yaklaşık 48 saattir haber alınamayan Direk'in bulunması için hem yakınları hem de güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı belirtildi.

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Hatay Deniz Direk'i arıyor: İki gündür haber yok!
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