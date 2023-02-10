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Giriş Tarihi: 10.2.2023 17:55 Son Güncelleme: 10.2.2023 18:02

Polis memuru Özge Ateş ve uzman çavuş eşi toprağa verildi

6 Şubat 2023 günü meydana gelen Kahramanmaraş depreminde Hatay’da yıkılan evlerinde vefat eden polis memuru Özge Ateş ve uzman çavuş eşi Serdar Ateş memleketlerinde toprağa verildi.

Neslihan ÖZBOZKURT
Polis memuru Özge Ateş ve uzman çavuş eşi toprağa verildi

Polis memuru Özge Turgut Ateş (32) ve eşi uzman çavuş Serdar Ateş'in (33) cansız bedenlerine dün ulaşıldı.

Bir çocuk babası olan Ateş çiftinden Antakya ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Özge Turgut Ateş, Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, uzman çavuş olan eşi ise Kırşehir'de toprağa verildi.

Polis Memuru Özge Turgut Ateş'in cenaze törenine ilçe Kaymakamı Fatih Adıgüzel, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Mhp Çamlıyayla ilçe Başkanı Ali Rıza Genç, Mhp Tarsus ilçe Başkanı Mehmet Çelik, Çamlıyayla Emniyet Mensupları ve Çamlıyayla halkı katıldı.

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Polis memuru Özge Ateş ve uzman çavuş eşi toprağa verildi
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