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Giriş Tarihi: 20.2.2023 22:58

Hatay merkezli depremde Antakya'da 2 bina çöktü

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde, Antakya'da Gazi ve Küçükdalyan mahallelerindeki 2 bina yıkıldı. Yıkılan binalardan 3 kişiyi sağ çıkaran ekipler, 3 kişiye daha ulaşmaya çalışıyor

AA
Hatay merkezli depremde Antakya’da 2 bina çöktü

Merkez üssü Defne olan 6,4 büyüklüğündeki depremde, merkez Antakya ilçesi Gazi ve Küçükdalyan mahallelerindeki 2 bina yıkıldı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri hemen bu adreslere sevk edildi.

Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki binanın enkazında 1 kişiye ulaşıldı. Sağ çıkarılan bu kişi hastaneye götürüldü.

Bu binada enkaz altında olduğu öğrenilen 3 kişiye daha ulaşılabilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükdalyan Mahallesi İpek Sokağı'nda yıkılan binanın enkazından da 2 kişi çıkarılarak tedaviye alındı. Aynı binadan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, enkaz altında başka kimsenin olmadığı belirtildi.

İpek Sokağı'ndaki binanın enkazından kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Başman, sarsıntı sırasında bu müstakil evde olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görmeyen evin iki odadan oluşan eski bir yapı olduğunu belirten Başman, "Göçük altından kendi imkanlarımla çıktım. Deprem sırasında 4-5 kişiydik. Kızım ağır yaralı, amca oğlu vefat etti. Diğerleri çıktı." dedi.

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Hatay merkezli depremde Antakya'da 2 bina çöktü
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