Hatay merkezli depremin ardından 2 hastane tedbir amaçlı boşaltıldı

SAMANDAĞ İLÇESİNDE TARAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Bu arada Samandağ ilçesinde yıkımların yaşandığına dair sosyal medyada paylaşımların yapılması üzerine bölgede tarama faaliyeti başlatıldı.

AFAD, UMKE ve Polis Arama Kurtarma ile Kütahya'dan gelen madenciler ve İstanbul itfaiyesi ekipleri, binaların yıkıldığı iddia edilen mahallelerde arama yapıyor.

Adresleri kontrol eden ekipler, şu ana kadar yıkılan binaya rastlamadı.