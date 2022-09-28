Hatay ormanlarında ’gevşetme zonu’ uygulaması

Geçen yıllarda oluşan yangınlarda, yüzlerce ağacın kül olduğu Hatay ormanlarında tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda, yolların genişletilmesi ve yanıcı maddelerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili çalışmada, olası yangınlarda etkin mücadele hedefleniyor. Bölge Müdürlüğü'nün Akdeniz kuşağında yer alan ve yangına hassas noktada olduğunu söyleyen Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, orman yangınına sebebiyet veren 3 faktör bulunduğunu, bunların meteorolojik, topoğrafik ve yanıcı maddeler olduğunu söyledi.



'25 METRE DERİNLİĞE KADAR UYGULUYORUZ'



Meteorolojik, topoğrafik faktörlere müdahale edemediklerini fakat yanıcı madde faktörünü ortadan kaldırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Özdemir, "Buradaki çalışmamız da buna örnek, biz buna yol kenarı bakımları diyoruz. Özellikle yangına hassas ormanlarımızın içinden geçen yolun sağından ve solundan en az 5 metre olmak üzere, buradaki yanıcı maddeyi ortadan kaldırıyoruz. Bu yanıcı maddelerse buradaki orman örtüsü, ağaçlar. Öncelikle bunları ortadan kaldırıyoruz. Bunun akabinde, orman içinde sağlı ve sollu 25 metre derinliğe kadar gevşetme zonu dediğimiz bir uygulama yapıyoruz. Buradaki ormanı da seyreltiyoruz. Buradaki amaç, yanıcı madde miktarını azaltarak, yangının enerjisini minimum seviyeye düşürmektir. Böylelikle bu yollarda, yangına müdahalede ekiplerimiz daha etkin ve daha verimli çalışabiliyor" diye konuştu.