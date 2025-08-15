Hatay örnek oldu

Şubat 2023 depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da, 15 ilçe belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvanlar için ortak karar aldı. İlçe belediyeleri topladıkları sahipsiz hayvanları, büyükşehir belediyesinin yapacağı modern barınağa teslim edecek. Tek barınak olacak bu tesis, veteriner hizmetleri, tedavi-rehabilitasyon alanları, doğal yaşam parkurları ve sahiplendirme bölümleriyle donatılacak. Başkan Mehmet Öntürk, deprem sonrası şehri yeniden inşa ederken hayvanları da unutmadıklarını belirtti. Proje, hayvan refahını önceleyen, hijyenik ve doğayla uyumlu yapısıyla örnek bir model olmayı hedefliyor.