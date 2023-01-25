Hatay şehidini dualarla uğurladı

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay, 6 önce tayin olduğu Ağrı 1. Mekanize Piyade Tugay 5. Hudut alay Komutanlığında görevli iken alay Komutanlığının sorumluluk bölgesinde silah arkadaşları ile birlikte yol araması görevine çıktı. Şehit Muammer Ay ve silah arkadaşlarını taşıyan Kobra-2 adlı zırhlı askeri aracın 29 Nolu Hudut taşı bölgesinde buzlanma sebebi ile uçurumdan yuvarlanması sonucu silah arkadaşı ile birlikte yaralandı. Doğubeyazıt Devlet Hastanesine kaldırılan Muammer Ay burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Ağrı'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Hatay'a getirilen İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay'ın cenazesi komşularından helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Mezarlık komplesine getirildi. Burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Antakya Şehitliğinde edilen dualarla toprağa verildi.

Cenaze töreninde şehidin annesi Müjgen Ay ve babası Bahaeddin Ay gözyaşlarını tutamazken zorlukla ayakta durabildiler. Şehidin Eşi Ebru Ay, 2 yaşındaki kızı Elis'e sarılarak, son yolculuğuna uğurlanan şehit eşinin ardından gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesine Hatay Valisi Rahmi Doğan, Bahar Kalkanı Sektör Komutanı Tüm General Selami Arslan, İskenderun 39. Piyade Mekanize Tugay Komutanı Tuğ General Hakan Tutucu, 8.Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Mahmut Seçkin Alışverişçi, Hatay milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.