Hatay tarihi Uzun Çarşı esnafı Sabah’a konuştu: Eskı günlere geri döneceğiz

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde bölgenin en işlek yerlerinden biri olan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan Uzun Çarşı'da 2 bin 500 dükkandan 600'ü yıkıldı. 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, 400 dükkan faaliyetlerine başladı.







Kapılarını müşterilerine açan ve SABAH'a konuşan esnaf, "Çok büyük acılar yaşadık ama umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Devletimiz bize sahip çıktı. Eski günlerimize döneceğiz. Hatay'ımızı bırakmamız mümkün değil. Yıkılmadık, ayaktayız. Biz Hatay'da doğduk Hatay'da öleceğiz" dediler.





MEDENİYETLER ŞEHRİNİ BIRAKAMAYIZ



30 yıldır Uzun Çarşı'da tekstil ürünleri satan Serkan Vural (50), depremden sonra kendisine yabancı ülkelerden iş teklifi geldiğini ancak gitmediğini ifade ederek, "Depremde evimiz ağır hasar aldı. 4 ay Hatay dışında kalmak zorunda kaldık. Bu süre içinde ailemle başka kentte yaşadım. Ama yapamadık ve doğup büyüdüğümüz Hatay'ımıza geri geldik. Medeniyetler şehrini bırakıp nereye gidebiliriz? Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Hatay'ı bırakıp gitmem mümkün değil. Devletimiz sağ olsun bize sahip çıktı ve çıkmaya da devam ediyor" diye konuştu.





BAŞKA YERDE NEFES ALAMAYIZ



Depremde 25 tane yakınını kaybeden ve 40 yıldır baharat satışı yapan 4 çocuk babası Hikmet Ünal, "Yeğenlerim ile birlikte 25 yakınımı kaybettim. Çarşıda büyük hasar oldu ama biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak çaplı da olsa iş oluyor. Yavaş yavaş işler düzeliyor. Rahatsız olmama rağmen Hatay'ı terk edemedim terk edemezdim. Anılarımı, atalarımı bırakamam. Biz bu topraklarda doğduk başka yere gidemeyiz, nefes alamayız. Bu kötü günlerimizi el birliğiyle geride bırakacağız. Hatay'ımız eski günlerine dönecek. Bunu Hataylılarla birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.





MÜŞTERİLERİMİZ BU SESİ ÖZLEDİK DİYEREK GÖZYAŞI DÖKÜYOR



Baba mesleği bakırcılık ustalığını sürdüren 4 çocuk babası Alil Azizoğlu da (61), depremden sonra Mersin'in Bozyazı ilçesinde yakınlarının yanına gittiklerini 2 ay sonra yeniden memleketine döndüğünü anlattı. Azizoğlu, "İşyerlerimizi açtıktan sonra müşterilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. İşyerime gelen müşterilerim 'Biz bu sesi çok özledik' diyerek gözyaşı döküyorlar. Daha da güzel günler bizi bekliyor. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadık. Çünkü biz nasıl düştüysek tekrar ayağa kalkmasını biliriz. Hataylılar olarak burada doğduk burada öleceğiz" ifadelerini kullandı.





KADERİNE TERK EDEMEYİZ



Tel kadayıf imalatçısı 3 çocuk babası Sait Ertuğrul ise, 43 yıldır Tarihi Uzun Çarşı'da esnaflık yaptığını dile getirerek, "Depremde 27 yakınımı kaybettim. Bir süre şehir dışında kaldım ama 3 ay sonra geri döndüm. Depremin ardından bedenimiz dışarıdaydı ama kalbimiz ve ruhumuz bu çarşıda atıyordu. Evlerimiz yıkıldı, çadırlarda, konteynerde kaldık ama biz yıkılmadık, ayaktayız. Allah kimseye böyle acılar vermesin. Hatay'ı el ele verip kaldıracağız. Kaderine terk edemeyiz. Ecdatlarımızı bırakıp gidemeyiz" ifadelerini kullandı.





Çarşıda nergiz satarak ailesine katkıda bulunan 13 yaşındaki Ali Faruk Ergenekon "Çarşımızın nergizler gibi kokmasını istiyorum" dedi.