Hatay Valisi Masatlı göreve başladı

'CANLA BAŞLA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Depremin ilk günlerinde, Hatay Koordinatör Valisi olarak görevlendirilerek Hatay'a geldiğini ve depremin şiddetini en fazla yaşayan yerlerden biri olan Hatay'da insanlara hizmet etme fırsatı bulduğunu belirten Vali Masatlı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şu an itibarıyla deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetleri tamamlanmış, enkazlar büyük oranda kaldırılmış, yüzbinlerce çadır ve konteynerden oluşan barınma alanları kurulmuş ve halkımızın ihtiyacı olan tüm hizmetler aktif hale getirilmiştir. İlk etapta acil ve öncelikli ihtiyaçlarımızı belirleyip bu alanlara yönelerek, kamu hizmetlerinin ilimizin her köşesine ulaşımını temin etmeye çalışacağız. Aynı zamanda ilimizdeki alt ve üst yapıyı tesis etme çalışmalarına gereken tüm desteği vererek, bu alandaki tüm çalışmaları da en kısa zamanda tamamlamak için gayret göstereceğiz. Devletimizin TOKİ vasıtasıyla inşa etmeye başladığı on binlerce konutu, hastaneleri ve diğer tüm kamu binalarının kısa sürede tamamlanması için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirecek ve depremin izlerini tamamen ortadan kaldırana dek canla başla mücadele edeceğiz."

Vali Masatlı son olarak, Hatay'ın tüm güzel insanlarıyla el ele, gönül gönüle vererek bu kadim toprakları tekrar yeşerteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti.