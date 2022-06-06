Hatay ve Kütahya’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışma gerçekleştirdi.

ASKERİ VE EMNİYET MAHREM YAPILMASINA DARBE

Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen eski askeri okul öğrencisi 8 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Kütahya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü "Emniyet ve Askeri Mahrem Yapılanmalarında Mahrem Sorumlu" olarak faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve ifade teşhislerde adı geçen 2'si Memur (Aktif), 1'i Öğretmen Aktif), 2'si Özel Sektör Çalışanı olmak üzere toplam şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi olmak üzere, ülke genelinde toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.