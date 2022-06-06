Haberler Yaşam Haberleri Hatay ve Kütahya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Giriş Tarihi: 6.6.2022 09:57 Son Güncelleme: 6.6.2022 10:10

Hatay ve Kütahya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Hatay ve Kütahya’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.  Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay ve Kütahya’da askeri ve emniyet mahrem yapılması içerinde yer alan kişilere yönelik gerçekleştiren operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışma gerçekleştirdi.

ASKERİ VE EMNİYET MAHREM YAPILMASINA DARBE

Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen eski askeri okul öğrencisi 8 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Kütahya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü "Emniyet ve Askeri Mahrem Yapılanmalarında Mahrem Sorumlu" olarak faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve ifade teşhislerde adı geçen 2'si Memur (Aktif), 1'i Öğretmen Aktif), 2'si Özel Sektör Çalışanı olmak üzere toplam şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi olmak üzere, ülke genelinde toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 Temmuz zammı için YENİ FORMÜL: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücrete ek zam sinyali
Survivor dokunulmazlık oyununda eleme adayı mücadelesi! Survivor All Star 2022 kim elendi, eleme adayı kim oldu?
Milyonlarca emekliye en az 4 bin 465 lira maaş! 2022 Temmuz SSK ve BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Asgari Ücret zammı için zam sinyali geldi! 2022 Asgari ücrete Temmuz maaş zammı gelecek mi? Başkan Erdoğan'dan yeni açıklama!
İLKER KURT KİMDİR? Hayatını kaybeden oyuncu İlker Kurt nereli, kaç yaşında, neden öldü?
LGS soruları ve cevapları YAYINDA! 2022 Türkçe, Matematik, İnkılap, Fen Bilgisi sözel ve sayısal LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı erişime açıldı
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! Ek gösterge Meclis'e sunuluyor!
LİSE TABAN PUANLARI MEB 2022 LGS KILAVUZU! LGS Lise taban puanları, Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için yüzdelik dilimleri ve sıralamaları |
Son dakika: Annesinin yasak aşk yaşadığı kuaförü öldürdü! Savcılıktan dikkat çeken 'Töre cinayeti' tanımı
LGS 2022 PUAN HESAPLAMA EKRANI! LGS sınavı sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır, net hesaplama işlemi nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay ve Kütahya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA