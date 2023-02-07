Haberler Yaşam Haberleri Hatay ve Malatya havalimanlarında onarım çalışması başlatıldı
Giriş Tarihi: 7.2.2023 16:19

Hatay ve Malatya havalimanlarında onarım çalışması başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören Hatay ve Malatya havalimanlarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

DHA
Hatay ve Malatya havalimanlarında onarım çalışması başlatıldı

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem nedeniyle Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oluştu. Ayrıca pistteki yarılmalar nedeniyle de havalimanı uçuşlara kapatıldı. Malatya Havalimanı'nın ise çatısı çöktü. Terminal binasının hasar görmesiyle burada da havalimanı, sivil uçuşlara kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve valilikler ile TAV Havalimanları Holding iş birliğinde 2 havalimanının da yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlatıldı. İş makineleri ile yapılacak çalışmalarla havalimanlarının en kısa sürede hizmete açılmasının hedeflendiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden acı haberler! AFAD'dan ölü sayısı ve yaralı sayısı için yeni açıklamalar
SON DAKİKA: Hatay'dan korku dolu görüntüler! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…
İstanbul Havalimanı'nda duygulandıran görüntüler: Binlerce gönüllü depremzedelere yardım için akın etti
PKK’dan kalleş saldırı! Depremi bile fırsat bildiler...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan parti liderleri ile görüştü: Deprem bölgesindeki son durumu ele aldılar
Deprem felaketi ve akbabalar
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
SON DAKİKA: Deprem fırsatçıları için Bakanlık harekete geçti! e-Seferberlik ilan edildi
Borçlanması yetmeyen 1.260 gün prim ödeyebilir
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay ve Malatya havalimanlarında onarım çalışması başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA