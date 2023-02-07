Hatay ve Malatya havalimanlarında onarım çalışması başlatıldı

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem nedeniyle Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oluştu. Ayrıca pistteki yarılmalar nedeniyle de havalimanı uçuşlara kapatıldı. Malatya Havalimanı'nın ise çatısı çöktü. Terminal binasının hasar görmesiyle burada da havalimanı, sivil uçuşlara kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve valilikler ile TAV Havalimanları Holding iş birliğinde 2 havalimanının da yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlatıldı. İş makineleri ile yapılacak çalışmalarla havalimanlarının en kısa sürede hizmete açılmasının hedeflendiği belirtildi.

