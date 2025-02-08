Hatay yeniden inşa ediliyor: Dünyanın en büyük “İyileşme operasyonu”

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yılında, facianın en çok hasar verdiği Hatay'da, yaralar sarılıyor, yeni bir hayat kuruluyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yeniden yapılaşma başta olmak üzere yürütülen tüm çalışmaları 'Dünyanın en büyük iyileşme operasyonu' olarak nitelendirdi. Vali Masatlı, "6 Şubat 2023 ve devamındaki depremlerde Hatay'ın yapı stoğunun neredeyse yüzde 33'ü kullanılamaz hâle geldi. Bu noktada Cumhuriyet tarihinin en büyük hak sahipliği Hatay'da oldu" diyerek yapılan çalışmaları SABAH'a anlattı. Hatay'da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut teslim edildiğini, yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin teslim edileceğini belirtti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütüldüğünü belirttiği çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

EĞİTİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

Depremde 1.604 eğitim kurumundan 210'u yıkıldı. Orta hasar alan eğitim kurumlarından 141'ine güçlendirme kararı çıktı ve bu okullardaki çalışmaların tamamlanmasıyla yeni dönemde hepsinin hizmete açılması planlanıyor. Bakım onarım çalışmaları kapsamında 517 okuldaki 7.430 dersliğin de çalışmaları tamamlandı. 129 yeni okul (toplam 1.098 derslik) açıldı. 15 ilçede eş zamanlı olarak 116 yeni eğitim binasının inşaatları devam ediyor. 30 yeni okul (512 yeni derslik) ise ihale ve planlama aşamasında. 4.576 öğretmene de il genelindeki eğitimin aksamaması için depremzede olmadıkları halde kurulan konteyner kentlerde barınma hizmeti sağlanıyor. Derslik sayısındaki hedef, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlandırdığı gibi, deprem öncesindeki sayıya 2.000 fazla derslik eklemek.

KALICI KONUTLARIN YAPIMI

6 Şubat 2023 ve devamındaki depremlerde Hatay'ın yapı stokunun neredeyse yüzde 33'ü kullanılamaz hâle geldi. Bu noktada Cumhuriyet tarihinin en büyük hak sahipliği Hatay'da oldu. Hatay'da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

SAĞLIK ALANINDA YAPILANLAR

Belen, Arsuz ve Hassa ilçelerinde yapımına deprem öncesi başlanan 3 hastane, deprem sonrası hizmete girdi. Bunlara ek olarak yapımı 60 gün süren 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 200 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi,140 yataklı Payas Devlet Hastanesi,140 yataklı Altınözü Devlet Hastanesi, 140 yatak kapasiteli Erzin Devlet Hastanesi, Antakya Semt Polikliniği, Samandağ Semt Polikliniği, İskenderun Semt Polikliniği, 100 yataklı sağlık tesisi binasına dönüştürülebilir kapasitede İl Sağlık Müdürlüğü Geçici Hizmet Binası ile 3 adet Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi. İnşaatı devam eden projeler arasında 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi, 20 üniteli Reyhanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Yayladağı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, Belen, Erzin ve Kırıkhan ilçelerinde toplam 3 Aile Sağlığı Merkezi, Nükleer Tıp ve Pet Ct Merkezi yer alıyor. Tarihi İl Sağlık Müdürlüğü binası ile tarihi İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasının da restorasyonu devam ediyor. Projesi tamamlanan 1.000 yataklı Hatay Şehir Hastanesi, Dörtyol Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarının yapımına da kısa sürede başlanması planlanıyor.

KAMU KAMPÜSÜ PROJESİ

Deprem sonrası hayata geçirilen Kamu Kampüsü projesiyle birçok devlet kurumu aynı alana toplanarak vatandaşlara daha hızlı ve konforlu hizmet vermek planlanıyor. Kamu Kampüsü içerisinde Valilik hizmet binası da inşa ediliyor. Hassa'daki Hükümet Konağı hizmete açıldı, 7 ilçede ise Hükümet Konakları yapılıyor. Yakın tarihte de diğer ilçelerdeki Hükümet Konaklarının hizmete alımının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca her bakanlığın kendi bünyesindeki müdürlükler ve onlara bağlı kamu binalarında da inşaatlar tüm hızıyla sürüyor.

TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLAR

6 Şubat ve sonrasındaki depremler, yaşam bulguları M.Ö. 100.000'lere kadar uzanan Hatay'daki birçok tarihi yapıya da büyük zarar verdi. Bu kapsamda, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde hasar alan 82 tarihi yapının tamamında çalışmalar hızla devam ediyor. Bu yapılardan Hünkar Mescidi, Sarımiye Camii ve Belen Kanuni Sultan Süleyman Camii ibadete ve hizmete açıldı. Reyhanlı ilçesinde de Yeni Şehir Değirmeni restorasyonu tamamlandı. Hatay'ın önemli simgelerinden tarihi Hükümet Konağı ve Konutu, Tarihi Meclis Binası'nda çalışmalarda büyük bir yol kat edildi. Hatay Devleti Parlamentosu'nun toplantılarını yaptığı Hatay Valiliği binası da depremde ağır yara almıştı. Bu bina için, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihale yapılarak, aslına uygun olarak daha güçlü zeminlerde tekrardan restorasyonu için çalışmalara başlandı. Geçtiğimiz günlerde de tarihi Meclis Binası'nın ilk taşı restore edilip döşendi. Öte yandan, Tarihi Uzun Çarşı, bir yandan Kemalpaşa Caddesi, tarihin ilk ışıklandırılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi'nde, Habibi Neccar Camii'nde, kiliselerde, hamamlarda, Reyhanlı'daki Müderris Konağı'nda, kütüphanelerde, müzelerde, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Hatay'ın tarihi alanlarıyla ilgili, Eski Antakya'yı ifade eden 307 hektarlık riskli alan belirlenmiş durumda. Buradaki süreç diğer ihya ve inşa süreçlerinden biraz farklı devam ediyor. Süreç maksimum hızda yürütülüyor.

YÜREĞİMİZDEKİ IŞIK PROJESİ

"Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi, Esra Masatlı'nın öncülüğünde, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürlerinin de katılımıyla oluşturulan ekiple, 15 ilçede bulunan 6.868 öksüz, yetim veya hem öksüz hem yetim çocuk ve genç belirlendi. Onların ve ailelerinin her alandaki ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu çocukların evlerine ziyaretler düzenli olarak sürüyor. Oluşturulan web tabanlı sisteme bu çocuklar ve gençlerin tüm ihtiyaçları ve özellikleri veri girişi olarak giriliyor. Bu sistem üzerinden proje paydaşlarının tümü tarafından çocuklar ve gençlerin ihtiyaçları ve gelişimleri takip ediliyor.

AMPUDE OLAN DEPREMZEDELER

Depremlerde uzuvlarını kaybeden ve ampute olan Hataylı vatandaşlar için Türkiye Fiziksel Engelliler Vakfı iş birliğinde Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi projesi hayata geçirildi. İsmi Sosyal Girişimcilik Merkezi olarak geçse de aslında bu yapı bir protez/ortez üretim merkezi olarak inşa edildi.

3 Aralık Engelliler Günü'nde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Sosyal Girişimcilik Merkezi'mizin resmi açılışı gerçekleştirildi. Şimdiye kadar 117 kişinin tesise kabulü yapılarak 12 kişiye protez/ortez teslimi yapıldı. Ayrıca 18 kişiye soket provası yapıldı. 8 kişinin ise protezleri yapım ve prova aşamasında.

İŞLETMELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Hatay'da deprem sonrası iş yerleri yapılana kadar esnaf için prefabrik çarşılar inşa edildi. Bu çarşılarda toplam 6.180 prefabrik dükkan faaliyet gösteriyor. Bir yandan da Antakya Gastronomi Çarşısı hizmete girdi. Proje kapsamında, eski Antakya evi görünümlü 18 restoran bulunuyor. Bir diğer çarşı da Hatay Kültür Sanat Çarşısı. Bu çarşıda; deprem dolayısıyla ayrılmak durumda kalan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenmiş Hatay'ı temsil edecek sanatçılara yer verildi. Bununla beraber içerisindeki restoranları ile gastronomi değerleri, ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.