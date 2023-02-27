Hatay’a gönüllü giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yaşadıklarını SABAH’a anlattı

Güldeniz Baba: 04.50'de mesaj geldi. Ertesi sabah hemen oraya geldik. İlk giden ekiplerdendik. Görev dağılımdan sonra kime, nasıl yardım edebiliriz diye hepimiz canla başla çalıştık. Yer geldi insanlara yardım etmek için çorbamızı, ekmeğimizi paylaştık. Çadırda enkazdan kurtarılan depremzede vatandaşlarımıza baktık. Vatandaşların yaralarını sarmaya gittik. Herkes üzgün, acı feryat vardı ama bize teşekkür etmeyi de ihmal etmediler. Gece gündüz çalıştık. Göçük altında medikal kurtarma yaptık. Damar yolu açıp kişiyi crush (ezilme) sendromundan biran önce kurtarmak için muayenesine başladık. Boynu stabilize edip, travma tahtasına aldık. 112'ye teslimi sağladık. Bir yerde 7 katlı bir bina çökmüştü. Orada bir arama-kurtarma görevlisi vardı. Bize dedi ki, 'Sessiz olun, adım atmayın, jeneratörleri kapatın, trafiği durdurun, dinleme yapacağım.' O an mutlak bir sessizlik oluşuyor. 2-3 dakika onu dinledik ve arkasından gelen o mutluluk, ses, yaşam belirtisiyle arkadaşıma sarılarak ağladım. O mutluluğu hiçbir şeye değişmem.

Saniye Özdemir: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki sahra hastanesini ve eczaneyi Ankara UMKE olarak biz kurduk. Ameliyathaneyi, yoğun bakımı, radyolojiyi yaptık. Arkadaşlarımız işletmeye başlamışlardı. İlk doğumu Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesinden gelen kadın ekibi yaptırdı. Türkiye genelinden çok fazla ilaç gönderimi vardı. Onların planlamalarını yaptık. Bir yandan da asılsız ihbarlarla uğraştık. Göçük altında doğum ihbarı var dediler ekip halinde çıktık. Gidelim dedik. Yalan dediler. Bizi oyaladılar belki biz başka bir göçük alanına gidip yardım edecektik. Gece soğuktan ayaklarımı hissetmeyip düştüm, dizimi yaraladım. Orada ağrısını hiç hissetmedim. Oradaki acılardan kendi acımızı unuttuk çünkü UMKE'ye karşı çok büyük bir sevgi vardı.