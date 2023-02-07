Hatay’a, öğretmen kızının yanına gitmişti: Acı haber geldi...

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki Dede Korkut Sitesi, depremde yıkıldı, Mehmet Ova ile öğretmen kızı Meral Ova enkaz altında kaldı. Meral Ova, depremin ardından bölgeye giden yakınları tarafından yaralı olarak çıkarıldı, babası Mehmet Ova'nın ise cansız bedenine ulaşıldı.