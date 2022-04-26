Hatay’a şehit ateşi düştü

Hatay Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamasında Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne yönelik devam eden pençe kilit harekatı sırasında terör örgütünün hain saldırısı sonucu Yayladağı Nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yunus Kalkan'ın şehit düştüğünü duyurdu. Şehidin haberi memleketi yayladığına ateş düşürdü. Yayladağı yasa bürünürken, ilçe Türk bayraklarıyla donatıldı.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Kuzey Irak'ta hainlerin roket saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yunus Kalkan, yarın düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek. Melahat ve Mehmet çiftinin biricik evlatları şehit Sözleşmeli Er Yunus Kalkan öğle namazı sonrası Yayladağı Asri Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.