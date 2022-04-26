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Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:09 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:20

Hatay’a şehit ateşi düştü

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta Türk silahlı kuvvetleri tarafından PKK Terör Örgütü’ne yönelik başlatılan Pençe Kilit Harekatı’nda Hataylı Piyade Sözleşmeli Er Yunus Kalkan şehit düştü. Şehidin haberi memleketi Yayladağı’na ateş düşürdü.

Hatay Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamasında Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne yönelik devam eden pençe kilit harekatı sırasında terör örgütünün hain saldırısı sonucu Yayladağı Nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yunus Kalkan'ın şehit düştüğünü duyurdu. Şehidin haberi memleketi yayladığına ateş düşürdü. Yayladağı yasa bürünürken, ilçe Türk bayraklarıyla donatıldı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Kuzey Irak'ta hainlerin roket saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yunus Kalkan, yarın düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek. Melahat ve Mehmet çiftinin biricik evlatları şehit Sözleşmeli Er Yunus Kalkan öğle namazı sonrası Yayladağı Asri Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

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Hatay’a şehit ateşi düştü
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