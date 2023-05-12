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Giriş Tarihi: 12.5.2023 15:35 Son Güncelleme: 12.5.2023 16:38

Hatay’a şehit ateşi düştü

Hatay’a şehit ateşi düştü. Kuzey Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Pençe Kilit Harekatı sırasında terör örgütleri mensubunca gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit düştü.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Pençe Kilit Harekatı sırasında terör örgütleri mensubunca gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit düştü. Şehidin haberi Hatay'ın Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Hassa Kaymakamı Osman Acar ve askeri yetkililer şehit Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün ailesine acı haberi verdi.

Hassa Kaymakamı Osman Acar, daha sonra bir taziye mesajı yayınladı. Acar yayınladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonunda Kuzey Irak'ta roketatarlı saldırı sonucu Hassa Mazmanlı Mahallesi ikamet eden kahraman hemşerimiz Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük şehit düşmüştür .Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır-ı cemil dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Aziz Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Kuzey Irak'ta teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli er Muhammed Küçük'ün cenazesinin memleketi Hassa'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Hatay’a şehit ateşi düştü
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