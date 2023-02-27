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Giriş Tarihi: 27.2.2023 00:03

Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak

Hatay Valiliği, yarından itibaren 173 binanın enkazının kaldırılacağını bildirdi.

AA
Hatay’da 173 binanın enkazı kaldırılacak

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada yer verilen listedeki 173 binanın enkazının kaldırılması çalışmalarının yarından itibaren yapılacağı belirtilerek, "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır." denildi.

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Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak
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