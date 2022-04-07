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Giriş Tarihi: 7.4.2022 14:57 Son Güncelleme: 7.4.2022 14:59

Hatay'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde 2 ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Hatay'da Antakya-Altınözü karayolunun Küncülü Boğazı mevkisinde meydana gelen kazada Antakya istikametinden Altınözü yönüne giden Mehmet Hayri Bulanık yönetimindeki ticari araç karşı yönden gelen Orhan Tatar'ın kullandığı ticari araçla keskin virajda kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan yolcu Yasir Bulanık'ın olay yerinde hayatın kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan yolcu Mehmet Tatar ve araç sürücüleri ise ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kısa süre trafik aksaması yaşanan yolda, araçlar çekiciler tarafından kaldırılarak, yol tamamen trafiğe açıldı.

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Hatay'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
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