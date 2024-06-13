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Giriş Tarihi: 13.6.2024 14:54 Son Güncelleme: 13.6.2024 14:58

Hatay’da 2 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanlığı’nca Hatay dahil 4 ilde yürütülen “Kuyu-5” operasyonlarında, ikisi Antakya ve İskenderun’da olmak üzere 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da 2 organize suç örgütü çökertildi

Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda; Hatay merkezde Ömer Kartopu'nun, Hatay İskenderun'da Ali Ak'ın, Ankara'da Alper Aksoy'un, Çankırı'da Recep Armağan'ın ve Konya'da Faris Çokkaynar'ın (Cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kendilerine rakip olarak gördükleri ve alan kavgası içerisinde bulundukları suç gruplarına yönelik silahlı saldırı düzenlendikleri, müşteki şahısları darp ve tehdit ederek yağmalaya çalıştıkları, silah zoruyla müşteki şahısları kaçırdıkları ve ailelerinden para talep ettikleri, şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil oldukları, uyuşturucu ticareti nedeniyle husumetli oldukları şahısları tehdit ettikleri, müşteki şahıslara usulsüz yol ve yöntemlerle senet imzalattırdıkları, cebir ve şiddet kullanarak alacak verecek konularında tahsilat yaptıkları ve şahısların şikâyetçi olmalarını engelledikleri, tefecilik yaparak müşteki şahısları yüksek faizle borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ettikleri, sanayi sitesinde müşterileri dolandırdıkları, itiraz eden müşterilere karşı cebir ve şiddet uyguladıkları, tehdit ve hakaretlerde bulundukları ve uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Operasyonlar sonucunda 17 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek senet ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

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Hatay’da 2 organize suç örgütü çökertildi
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