Hatay’da 2 silah kaçakçısı yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Belen ilçesinde yaptığı uygulama sırasında sürücüsünün şüpheli hareketlerde bulunan bir otomobili durdurdu. Durdurduğu otomobilde arama yapan polis 1 adet Kaleşnikof silah ele geçirdi. Araçta bulunan Ö.F.T. ve yabancı uyruklu M.E.'nin evlerinde yapılan aramada ise 101 adet 7.62 mm. fişek, 1 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet 9 mm. fişek ve 9 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.F.T. ve yabancı uyruklu M.E. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.