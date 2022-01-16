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Giriş Tarihi: 16.1.2022 17:04 Son Güncelleme: 16.1.2022 17:12

Hatay’da 2 silah kaçakçısı yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da 2 silah kaçakçısı yakalandı

Hatay’da bir araç ve iki ayrı adreste yapılan aramada 1 adet kaleşnikof silah, 101 adet 7.62 mm. fişek, 1 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet 9 mm. fişek ve 9 adet ruhsatsız av tüfeği geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Belen ilçesinde yaptığı uygulama sırasında sürücüsünün şüpheli hareketlerde bulunan bir otomobili durdurdu. Durdurduğu otomobilde arama yapan polis 1 adet Kaleşnikof silah ele geçirdi. Araçta bulunan Ö.F.T. ve yabancı uyruklu M.E.'nin evlerinde yapılan aramada ise 101 adet 7.62 mm. fişek, 1 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet 9 mm. fişek ve 9 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.F.T. ve yabancı uyruklu M.E. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Hatay’da 2 silah kaçakçısı yakalandı
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