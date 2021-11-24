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Giriş Tarihi: 24.11.2021 15:15 Son Güncelleme: 24.11.2021 15:22

Hatay’da 228 düzensiz göçmen yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da 228 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay’da yasa dışı yollarla yurda giren organizatörler ile 228 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Antakya'nın Bohşin ve Apaydın mahallelerinde ülkeye yasadışı giriş yapan düzensiz göçmenlerin saklandığı bilgisine ulaştı.

Alınan bilgi üzerine hemen harekete geçen Antakya İlçe Jandarma dedektifleri JASAT ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Bohşin ve Apaydın mahallesinde bulunan söz konusu adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar sırasında evlerde yapılan aramalarda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen C.B.Y, S.Y, A.S. ve A.Ç. isimli şahıslar ile birlikte yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 228 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesi ile 4 kişi gözaltına alınırken, adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip yabancı uyruklu şahıslar sınırdışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

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Hatay’da 228 düzensiz göçmen yakalandı
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