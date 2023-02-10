Hatay’da 3 aile daha kurtarıldı

Depremden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.

93 SAAT SONRA HAYATA DÖNÜŞ

93. saatinde Fehim (10) ve ailesi, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altından çıkarılır çıkarılmaz sağlık ekiplerinden su isteyen Fehim, kendisini kurtaran ve müdahale eden ekiplere "Allah sizlerden razı olsun" sözleriyle teşekkür etti.

SAĞ KURTARILDILAR

Hatay'da bulunan arama kurtarma ekipleri 5 saatlik titiz bir çalışma sonrası Aslı isimli bir çocukla annesini de enkazdan çıkardı. Kurtarma çalışmalarının 107. saatinde Hatay İskenderun'da polis memuru çift Hacı Murat Kılınç ve eşi Raziye Kılınç enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hatay'da yıkıma neden olan binaların yapımındaki hilekarlıklar ile ilgili yargı harekete geçti. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı ise deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlandığını açıkladı. Deprem bölgesindeki binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişiler tespit edilecek.