Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da 3 aile daha kurtarıldı
Giriş Tarihi: 10.2.2023 19:40

Hatay’da 3 aile daha kurtarıldı

Hatay’da üç aile daha enkazdan kurtardı. Depreme uyurken yakalanan Fehim ve ailesi, Aslı ve annesi aynı zamanda polis memuru çift, depremin 5. gününde enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Hatay’da 3 aile daha kurtarıldı

Depremden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.

93 SAAT SONRA HAYATA DÖNÜŞ

93. saatinde Fehim (10) ve ailesi, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altından çıkarılır çıkarılmaz sağlık ekiplerinden su isteyen Fehim, kendisini kurtaran ve müdahale eden ekiplere "Allah sizlerden razı olsun" sözleriyle teşekkür etti.

SAĞ KURTARILDILAR

Hatay'da bulunan arama kurtarma ekipleri 5 saatlik titiz bir çalışma sonrası Aslı isimli bir çocukla annesini de enkazdan çıkardı. Kurtarma çalışmalarının 107. saatinde Hatay İskenderun'da polis memuru çift Hacı Murat Kılınç ve eşi Raziye Kılınç enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hatay'da yıkıma neden olan binaların yapımındaki hilekarlıklar ile ilgili yargı harekete geçti. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı ise deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlandığını açıkladı. Deprem bölgesindeki binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişiler tespit edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Ankara’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! Deprem bölgesinden mucize görüntüler
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği
AFAD'dan asrın felaketine ilişkin ön rapor: Deprem Tehlike Haritası'na dikkat çekildi
SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Beşiktaş'a Onur Bulut transferinde şok! 1 milyon Euro'ya...
Ümit Özdağ'dan insanlık dışı sözler! "Önce AK Partililer kurtarılıyor"
Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı
SON DAKİKA: Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sitesi devrede!
Son dakika haberi: 87 saat enkaz altında kalan Kadir, Mauro Icardi'den imzalı forma istedi! Yıldız futbolcu çağrıya yanıt verdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da 3 aile daha kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA