Hatay’da 38 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Göçmen Şube Müdürlüğü tarafından örgütlü suçlara yönelik yapılan çalışma sonucunda Antakya İlçesinde uyuşturucu madde ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Konuyla ilgili Antakya İlçe Jandarmanın dedektifleri (JASAT), KOM ve Göçmen Şube Müdürlüğü ile narkotik madde arama köpeği Volta ve Öğle ile birlikte Antakya'nın Kuzeytepe mahallesinde yapılan operasyonda organizatörler B.C., C.U.T. ve A.K.ile birlikte 38 Suriye uyruklu göçmen, 34 kök kenevir bitkisi, 3 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet sahte tanzim edilmiş seyahat izin belgesi ve kimlik kartı ile 30 adet organizatörler tarafından mültecilerden gasp edilmiş cep telefonu ele geçirildi.

Adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip yabancı uyruklu şahıslar sınırdışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edilirken, organizatörlerden B.C. adli kontrol şartı ile serbest bıkarıldı. C.U.T. ve A.K. isimli şahıslar ise tutuklandı.