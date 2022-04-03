Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da 38 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Giriş Tarihi: 3.4.2022 16:15 Son Güncelleme: 3.4.2022 16:29

Hatay’da 38 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da 38 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Hatay’da yasa dışı yollarla yurda giren 38 yabancı uyruklu şahıs, onları yurda sokan organizatörler ile birlikte yakalandı. Yakalanan 3 organizatörden 2’si tutuklanırken 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Göçmen Şube Müdürlüğü tarafından örgütlü suçlara yönelik yapılan çalışma sonucunda Antakya İlçesinde uyuşturucu madde ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Konuyla ilgili Antakya İlçe Jandarmanın dedektifleri (JASAT), KOM ve Göçmen Şube Müdürlüğü ile narkotik madde arama köpeği Volta ve Öğle ile birlikte Antakya'nın Kuzeytepe mahallesinde yapılan operasyonda organizatörler B.C., C.U.T. ve A.K.ile birlikte 38 Suriye uyruklu göçmen, 34 kök kenevir bitkisi, 3 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet sahte tanzim edilmiş seyahat izin belgesi ve kimlik kartı ile 30 adet organizatörler tarafından mültecilerden gasp edilmiş cep telefonu ele geçirildi.

Adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip yabancı uyruklu şahıslar sınırdışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edilirken, organizatörlerden B.C. adli kontrol şartı ile serbest bıkarıldı. C.U.T. ve A.K. isimli şahıslar ise tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
TMO Genel Müdürü Güldal: Gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanmayacak
Son dakika | Kadın öğrencisinin kalçasını tokatladığını söyleyen Celal Şengör'e ceza verilmedi!
İyiliğin adı Büşra! Terk edilen bebeğe sütannelik yaptı
Otel odasında ölü bulunmuştu: Midesinden çıkanlar şoke etti!
Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...
CHP Bilecik'te yeni başkanın da başkanlığı düştü! Yeniden seçim yapılacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da 38 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA