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Giriş Tarihi: 9.2.2023 17:18 Son Güncelleme: 9.2.2023 17:38

Hatay'da 84 saat sonra bir mucize daha... Küçük Fatma kurtuldu

Deprem bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinden, birbiri ardına güzel haberler geliyor. Kocaeli'nden bölgeye giden ekipler, bir mucize ile daha karşılaştı. 84 saat enkaz altında kalan Fatma Yer, canlı olarak kurtarıldı.

ABBAS ÇAKAR
Hatay’da 84 saat sonra bir mucize daha... Küçük Fatma kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından, bir çok ilden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'nden bölgeye giden ekipler ise şimdiye kadar 56 kişiyi enkaz altından kurtardı. Ekiplerin en son kurtardığı kişi ise Hatay'da 84 saat boyunca enkaz altında kalan Fatma Yer oldu. Ekipler saatler boyu betonları kırıp, demirleri kesip önce bir yetişkin kadını ardından ise küçük Fatma'yı kurtardı. Yaşanan mucize ve o duygu dolu anlar kameralara bu şekilde yansıdı.

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Hatay'da 84 saat sonra bir mucize daha... Küçük Fatma kurtuldu
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