Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından, bir çok ilden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kocaeli'nden bölgeye giden ekipler ise şimdiye kadar 58 kişiyi enkaz altından kurtardı.

Ekiplerin en son kurtardığı kişiler ise Hatay'da ismi alınamayan 23 yaşındaki anne ve adı Cena olduğu öğrenilen 4 yaşındaki kızı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye ekiplerince, yeraltı su kaçakları tespitinde kullanılan hassas akustik dinleme cihazlarıyla enkaz altında oldukları belirlenen anne ve kızı 8 saat süren çalışma sonucu felaketten 86 saat sonra kurtarıldı.

Hatay'da 86 saat sonra çifte mucize | Video