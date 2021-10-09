Hatay’da baltalı dehşet! Yardım etmediler... Ağır yarandı

Olay, önceki gün ilçeye bağlı 75. Yıl Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir genç kadın, kendisini balta ile kovalayan şahıstan kaçmaya çalıştı. Korku ve panik içindeki kadın, can havli ile bina önünde oturan ve tavla oynayan 5 kişinin yanına giderek yardım istedi.