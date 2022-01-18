Hatay’da bin 206 gümüş sikke ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri A.K.A. ve A.A. isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri satacaklarına yörelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren KOM ekipleri, söz konusu aracı İskenderun'da durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Hellenistik döneme ait oldukları belirlenen bin 206 adet gümüş sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K.A. ve A.A. gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapıldı.