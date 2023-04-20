Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da çadırda yangın çıkmıştı: Yeşim de hayatını kaybetti...
Giriş Tarihi: 20.4.2023 09:56 Son Güncelleme: 20.4.2023 09:56

Hatay'da çadırda yangın çıkmıştı: Yeşim de hayatını kaybetti...

Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında hayatını kaybeden Elif Mislina Eker'den (4), 24 gün sonra da ablası Yeşim Eker (17) yaşamını yitirdi.

DHA
Hatay’da çadırda yangın çıkmıştı: Yeşim de hayatını kaybetti...

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda, 26 Mart'ta saat 02.00 sıralarında çıkan yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker ve Elif Mislina Eker yaralandı. Durumu ağır olan kız kardeşler, önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne, ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kardeşlerden Elif Mislina Eker, yangından 1 gün sonra hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede hayati tehlike kaydıyla tedavisi süren ablası Yeşim Eker de 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kardeşinden 24 gün sonra ölen Yeşim'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı...

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz
Numan Kurtulmuş'tan BAYKAR'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sözleri cehalet kokuyor
İnşaat şirketi sahibi Zehra’nın katili 1 ay sonra yakalandı
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden zehir zemberek sözlerle istifa etti
Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı
7'li koalisyondaki küçük ortaklar birbirine girdi! Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan 7'li koalisyona tepki: Eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da çadırda yangın çıkmıştı: Yeşim de hayatını kaybetti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA