Hatay’da çalındı 10 yıl sonra Adana’da bulundu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 10 yıl önce çalınan ve sahibinin bile umudunu kestiği motosiklet, Adana'da jandarmanın şüphesi üzerine bulundu. Rutin olarak yol denetimi yapan askerler, şüphe üzerine Y.E.'yi durdu; kullandığı motosiklet çalıntı çıktı; zanlı gözaltına alındı, araç da sahibine teslim edildi.

10 YIL SONRA BULUNDU

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Yeni Mahalle'deki kırsal bölgede rutin olarak yol kontrol çalışması gerçekleştirdi. Askerler, Y.E. yönetimindeki Hatay plakalı bir motosikletten şüphelenip durdurdu. Araçla ilgili olarak yapılan araştırmada motosikletin, 10 yıl önce Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çalındığı ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, hakkında da hem adli işlem başlatıldı, hem de Karayolları Trafik Kanunu kapsamında adli para cezası uygulandı. Motosiklete de el konulup, Kırıkhan'da sahibine teslim edildi.