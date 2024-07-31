Hatay’da çıkan tartışma kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Kümeevler Mahallesi'nde yaklaşık iki hafta önce bir kır düğününe katılan Süleyman Özbek, iddiaya göre işletme sahibi Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan ile tartıştı. Yaşanan tartışma, düğüne katılanların araya girmesiyle son bulurken, bu olay nedeniyle Özbek ve işletme sahipleri arasında husumete neden oldu.

Husumetin son bulması için bir araya gelen Özbek ile işletme sahipleri Şahsuvar ve Alkan arasında yeniden tartışma çıktı. Bir anda alevlenen tartışma sorasında, silahını çeken Özbek, Şahsuvar ve Alkan'ı silahla vurdu. Ardından da kendi başına sıkarak intihar etti. İntihar eden Süleyman Özbek olay yerinde hayatını kaybederken, kurşun yağmuruna tuttuğu Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan ile birlikte seken kurşunla bacağından yaralanan Özbek'in kız kardeşi S.G. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatlarını kaybetti. Olayda ağabeyinin tabancasından çıkan kurşunla bacağından yaralanan S.G.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.