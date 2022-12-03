Hatay’da çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Hatay'ın Yeşil Mahallesi'nde evinin önünde duran 58 yaşındaki Ali Ungan, bilinmeyen bir nedenle sokakta geçen Y.A. (21) ile tartışmaya başladı. Uzayan tartışma, kavgaya dönüştü. O sırada cebindeki bıçağı çeken Y.A., Ali Ungan'ı göğsünden yaraladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden yaralanan Ali Ungan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, Ungan'a ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 58 yaşındaki Ali Ungan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Y.A. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.