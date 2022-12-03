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Giriş Tarihi: 3.12.2022 14:47 Son Güncelleme: 3.12.2022 15:32

Hatay'da çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Hatay'ın Yeşil Mahallesi'nde evinin önünde duran 58 yaşındaki Ali Ungan, bilinmeyen bir nedenle sokakta geçen Y.A. (21) ile tartışmaya başladı. Uzayan tartışma, kavgaya dönüştü. O sırada cebindeki bıçağı çeken Y.A., Ali Ungan'ı göğsünden yaraladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden yaralanan Ali Ungan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, Ungan'a ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 58 yaşındaki Ali Ungan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Y.A. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Hatay'da çıkan tartışmada 1 kişi öldü
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