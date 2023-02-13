Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da depremde hayatını kaybeden 4 kişilik aile toprağa verildi
Giriş Tarihi: 13.2.2023 17:48 Son Güncelleme: 13.2.2023 18:53

Hatay'da depremde hayatını kaybeden 4 kişilik aile toprağa verildi

Hatay'da yaşanan depremde enkazın altında kalarak hayatını kaybeden ve Kastamonu’ya getirilen 4 kişilik aile gözyaşları arasında toprağa verildi.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Hatay’da depremde hayatını kaybeden 4 kişilik aile toprağa verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ikamet eden baba Reşit, eşi Şengül ile 4 yaşındaki kızları İremsu ve 6 yaşındaki oğulları Tolgahan Şen, meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında Şen ailesinin cansız bedenlerine ulaşılarak enkazdan çıkartıldı. Ardından Şen ailesinin cenazeleri, Kastamonu'ya getirildi. İlk olarak Kastamonu'nun Tosya ilçesinde baba ocağı Recep Çalık'ın evine getirilen cenazeler, burada yakınları ve dostları tarafından alınan helallik sonrası Bozkurt ilçesine gönderildi.

Cenazeler, Bozkurt'un Dursunlar köyüne getirilerek öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazları sonrasında helallik alındı. Alınan helallik sonrası cenazeler, aile kabristanlığına yan yana gözyaşları arasında defnedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yeni cevap verdi! İşte o tarih;
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarına ceza yağdırdı! Bir bardak çorbayı 25 TL'ye satıyordu
9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi
Yıkılan binaların müteahhiti var da mimarı mühendisi yok mu?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da depremde hayatını kaybeden 4 kişilik aile toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA