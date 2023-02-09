Hatay’da depremde hayatlarını kaybeden anne-kız Rize’de toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler de evlerinde uykuda yakalanan ve yıkılan binanın enkazı altında kalarak yaşamlarını yitiren İkizdere ilçesi nüfusuna kayıtlı anne Zeynep Altıntaş ve kızı Cansu Galip'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Anne –kızın cenazeleri toprağa verilmek üzere İkizdere ilçesine getirildi.

Depremde hayatlarını kaybeden anne ve kız için İkizdere öğle namazı sonrası kalabalık bir cemaatle kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. İkizdere Müftüsü Nizamettin Keskin'in kıldırdığı cenaze namazına İkizdere Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, MHP İlçe Başkanı Abdurrezzak Uzun, Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.