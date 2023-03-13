Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidinin kaçtığı iddiasına yalanlama
Giriş Tarihi: 13.3.2023 12:05

Hatay'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidinin kaçtığı iddiasına yalanlama

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'taki depremde yıkılan İbrahim Elif Apartmanı'nın müteahhidinin tutuklandığını bildirdi.

Hatay’da depremde yıkılan apartmanın müteahhidinin kaçtığı iddiasına yalanlama

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında, depremde yıkılan İbrahim Elif Apartmanı'yla ilgili olarak sorumluların yakalanmadığı ve kaçabileceklerine ilişkin bazı haber ve paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu binayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasına müteakip 2014 yılında yapılan binayla ilgili bilirkişiler nezdinde gerekli incelemeler yapılmış, bilirkişilerin inceleme sonuçları beklenmektedir. İlk incelemelere göre kusurlu oldukları değerlendirilen şahıslardan yapı müteahhidi M.T. 7 Mart'ta 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Yapı denetim yetkilisi H.Y. hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve etkin bir şekilde devam etmektedir. Yayınlanan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

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Hatay'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidinin kaçtığı iddiasına yalanlama
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