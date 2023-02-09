Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da depremden 84 saat mucize kurtuluş
Giriş Tarihi: 9.2.2023 17:22 Son Güncelleme: 9.2.2023 17:35

Hatay'da depremden 84 saat mucize kurtuluş

Depremin vurduğu Hatay Antakya’da Mustafa Abdullah adındaki bir vatandaş daha asrın felaketinin 84 saat sonrasında enkazdan sağ çıkartıldı.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Hatay’da depremden 84 saat mucize kurtuluş

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında arama kurtarma faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da da arama kurtarma çalışmalarında sevindiren gelişmeler yaşanıyor.

Antakya Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Çekmeköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Rıdvan Bural, depremden 84 saat sonra bir Mustafa Abdullah isimli bir vatandaşı enkazdan sağ olarak çıkarttı.


AFAD görevlileri ve Mehmetçikle koordineli şekilde çalışılması sonrasında enkazdan sağ olarak çıkartılan Mustafa Abdullah isimli vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Deprem bölgesine 'yardım gelmiyor' diyen İsmail Saymaz'a vatandaştan çok sert tepki: Ekipler burada! provokatörlük yapma
Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin
Deprem sonrası duygulandıran sözler: Türkiye'nin 20 yıl önce bize yaptığı iyiliğe karşılık veriyoruz!
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Yakıştı mı Kemal Bey?
SON DAKİKA | AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provokasyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi
Başkan Erdoğan depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı: Dezenformasyonlara karşı sorumluluklara işaret edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da depremden 84 saat mucize kurtuluş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA