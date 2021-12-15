Hatay’da dokunan halılar yurt dışına gidiyor

Usta öğretici Semra Canıtez, halı dokumaya ilk başta 3 tezgâhla başladıklarını, zamanla bu sayının giderek arttığını belirterek, "Tüm halıların el emeği göz nuru. Dokuduğumuz halıların gün geçtikçe ülkelerde yolculuğu başladı. Bir süre önce bir firma bizi buldu ve onlarla anlaşma yaptık, ürünlerimizi İran'a satmaya başladık. Kadınlarımız dokudukları kadar paralarını alıyorlar ve ev ekonomilerine katkı sağlıyor" dedi.

MOTİFLERİ İLMEK İLMEK DOKUYORLAR

Müşterilerinin talebine göre motifleri ilmek ilmek dokuyan kadınlar, halıları metrekaresi 170 liradan satışa sunuyor. Sosyalleşmek ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla 1 sene önce Zeytin Emeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde bulunan halı dokuma kursuna başladığını söyleyen Cemile Gülten Dönmez, "Bir halı üzerinde geçirdiğimiz zaman halının metre karesine göre değişiyor. Sabır ve özveri isteyen bir iş ancak ortaya çıkan sonuç geçirdiğiniz zamana değiyor. Halı dokumaya başladığınız zaman, zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsunuz. Terapi gibi bir şey diyebilirim. Kursa başlarken hiçbir hayalimiz yoktu. Örüyorduk ama ilerisini göremiyorduk. Şimdi bu halılar nereden nerelere gidiyor. Bu da bizi açıkçası mutlu ediyor. Halılarımızın bambaşka ülkelerde bambaşka kişilerin evinde, iş yerinde kullanılıyor olması mutluluk verici" dedi.