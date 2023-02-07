Hatay’da enkaz altında kalan Güler Ailesi’ni deprem yuttu

Kahramanmaraş'ın ardından depremin en çok etkilediği bir diğer il olan Hatay'dan birbiri ardına acı haberler gelmeye devam ediyor. Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan toplu konutlarda yaşayan Sedat Güler, eşi Yonca Güler ile çocukları İsmail Zeki ve Zehrasu, depremde enkaz altında kaldı. Başlatılan kurtarma çalışmaları sonrasında Güler Ailesi'nin tüm fertlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sedat, eşi, Yonca, çocukları İsmail Zeki ve Zehrasu'nın cenazeleri ekipler tarafından enkazdan çıkarılarak morga kaldırıldı. Aileden geriye mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğraf kaldı.

KARDEŞİ KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sedat Güler'in kız kardeşi Suzan Kaplan'ın da 7 Ağustos 2021 tarihinde yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.