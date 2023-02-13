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Giriş Tarihi: 13.2.2023 15:30

Hatay'da enkazda kalan 8 aylık hamile Cemile öğretmen defnedildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, apartman enkazında kalan ve 8 aylık hamile olan öğretmen Cemile Çeneli Aydın’ın (32) cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

DHA
Hatay’da enkazda kalan 8 aylık hamile Cemile öğretmen defnedildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki imam hatip ortaokulunda 2 yıldır Türkçe öğretmeni olarak görev yapan, 8 aylık hamile Cemile Çeneli Aydın'ın ailesiyle oturduğu apartman, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yıkıldı.

Arama-kurtarma çalışmaları sırasında, enkazda Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı; eşi Ozan Aydın ile kızı Öykü Ada (5) ise enkazdan sağ çıkarıldı. Cemile Çeneli Aydın'ın cenazesi, Alaşehir ilçesine getirildi. Cenazeye, aile yakınlarının yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ve yakınları katıldı. Cemile Çeneli Aydın'ın cenazesi, Çarıkkaralar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Hatay'da enkazda kalan 8 aylık hamile Cemile öğretmen defnedildi
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