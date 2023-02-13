Hatay’da enkazda kalan 8 aylık hamile Cemile öğretmen defnedildi

Arama-kurtarma çalışmaları sırasında, enkazda Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı; eşi Ozan Aydın ile kızı Öykü Ada (5) ise enkazdan sağ çıkarıldı. Cemile Çeneli Aydın'ın cenazesi, Alaşehir ilçesine getirildi. Cenazeye, aile yakınlarının yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ve yakınları katıldı. Cemile Çeneli Aydın'ın cenazesi, Çarıkkaralar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.